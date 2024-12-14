مصر والأردن تطالبان إسرائيل بسحب قواتها من المنطقة منزوعة السلاح بحدود سوريا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزيرا الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يطالبان إسرائيل بسحب قواتها من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع سوريا.

قال وزير الخارجية إنه على إسرائيل التوقف عن انتهاكاتها في سوريا، ومن المهم أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة، وهناك توافق على مبادئ حول سوريا وعلى جميع الأطراف الالتزام بها.

وقال وزير خارجية الأردن إن القوى الإقليمية لا تريد لسوريا أن تسقط في فوضى، وندعم استمرار مؤسسات الدولة السورية لتقوم بدورها، ونؤكد على دور الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري في المرحلة الانتقالية المقبلة، ونريد للمرحلة السورية المقبلة أن تشمل جميع المكونات وإطلاق عملية سياسية سورية-سورية.

وأضاف الصفدى، أننا نقف إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء حتى يحقق الشعب السوري تطلعاته، واستقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن المنطقة.