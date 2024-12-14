الدقهلية - سارة الباز

نظمت الإدارة العامة للشباب مشروع (لقاء رياضي وتنمية المجتمع) بمركز شباب كفر الشراقوة ضمن مبادرة بداية، بالتعاون مع قسم الشباب بإدارة شباب أجا ضمن مشروعات الدفعة الثانية.

تضمن المشروع مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والروح الرياضية بين الشباب، كما تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تركز على تنمية المجتمع وتعزيز المهارات الحياتية للشباب.

وقدمت الورش والمحاضرات نخبة من الخبراء في مجالات الرياضة والتنمية الاجتماعية، الذين شاركوا تجاربهم ومعرفتهم لتحفيز المشاركين على تحقيق أهدافهم الشخصية والمجتمعية.

تخلل الفعاليات فترات استراحة تفاعل فيها المشاركون مع بعضهم البعض، مما ساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وبناء صداقات جديدة، وتم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز، وسط أجواء من الفرح والحماس.

يأتى تنفيذ المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، وعصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب، وعلي عبد الرحمن، مدير إدارة شباب أجا، وتنفيذ رئيس قسم الشباب، منار الهلالي، وأحمد حمدي شفيق مشرف المشروع.



