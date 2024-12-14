مريض الاكتئاب عرضة للعديد من الأمراض.. أبرزها السرطان

كتبت: سارة وائل

أوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر منصة فيسبوك، أن مرض الاكتئاب يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة كالأمراض العضوية وأمراض السرطان، وذلك لأن الاكتئاب يتسبب في ضعف جهاز المناعة.

وأكدت الوزارة الي ضرورة عدم تجاهل حالات الاكتئاب التي يمر بها الأفراد وضرورة الذهاب الي طبيب متخصص.

وفي ذلك الصدد، قالت منضمة الصحة العالمية، إن مرض الاكتئاب هو اضطراب نفسي شائع، وينطوي على تكدّر المزاج أو فقدان الاستمتاع أو الاهتمام بالأنشطة لفترات طويلة من الزمن، كما أشارات التقديرات إلى أن 5% من البالغين في العالم يعانون من الاكتئاب.

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