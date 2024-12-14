محافظ مطروح يكرم عددا من حملة الدكتوراه والماجستير تشجيعا لأبناء المحافظة

مطروح – حسن مشالي

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، عددا من الحاصلين على درجة الدكتوراة ودرجة الماجستير، تشجيعاً لأبناء المحافظة على مواصلة الدراسات العليا وتحصيل العلم لخدمة مجتمعهم، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والنائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر المكرمين.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى، التي تنطلق غداً الأحد، و استكمالا لمبادرة المحافظة بتكريم أبنائها من الحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير، إيماناً بدور العلم والبحث العلمى فى تنمية ونهضة المجتمع.

وهنأ محافظ مطروح، الحضور بمناسبة العيد القومى الـ 109 للمحافظة، معرباً عن سعادته لتواجده مع حاملى درجة الدكتوراه والماجستير من الجامعات المصرية المختلفة، كخير مثال وواجهة مشرفة يحتذى بها بعد اجتهاد وجد، للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المجالات المختلفة، مؤكدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تحقيق التقدم والتطور الحضاري، واستخدامه في معالجة أية قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع، داعيا الجميع كلا فى مجاله ليحملوا الراية واستكمال مسيرة البناء والتنمية والمساهمة الفعالة في حل مشكلات المجتمع المحلى، وتحقيق متطلبات تنميته والإرتقاء به.

وأشار المحافظ فى كلمته، إلى أن المحافظة تحرص بالتعاون مع الوزارات والجامعات المعنية، على الارتقاء وتطوير التعليم الجامعى بالمحافظة، مع تقديم كافة الدعم للصروح العلمية الكبرى على أرض المحافظة، ومن بينها جامعة مطروح، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية الأهلية، بالاضافة إلى المعهد التكنولوجي العالي ( فرع مطروح )، وكذلك ولأول مرة إنشاء أول نواة لجامعة الأزهر بمطروح، تبدأ بكلية الدراسات الإسلامية للبنات، تبدأ الدراسة فيها بـ 3 شُعب، هى اللغة العربية، والشريعة، وأصول الدين، مع تخصيص مساحة 15 فدان بشارع على حميدة بمنطقة علم الروم، لإنشاء فرع لجامعة الازهر، إستجابة للإقبال الكبير من أبناء وبنات مطروح على التعليم الأزهرى، مع جانب توفير مزيد من الكوادر بالتنسيق مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة، من خلال الحصول على منح دراسية في تخصصات نادرة تحتاج إليها جهود التنمية بمطروح، كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان، لخدمة أهالي المحافظة، حيث بلغ عدد المنح الدراسية بالجامعات خلال 4 سنوات 425 منحة لأبناء مطروح من خريجي الثانوية العامة من بينها 85 منحة دراسية جامعية هذا العام.

وهنأ محافظ مطروح المكرمين ومتمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن تحقق مطروح بهم التنمية، وتحتل المكانة التى تستحقها، مع الإستغلال الأمثل لكافة إمكانياتها ومواردها، مشيرا إلى أن مصر تحتاج منا إلى مزيد من الجهد والعرق وتضافر الجهود والسعى إلى العلم والعمل، تماشيا مع مبادرات رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

وقدم الدكتور عبد الله يادم في كلمته نيابة عن حاملى الماجيستير والدكتوراة، الشكر والتقدير لمحافظ مطروح، على جهوده المستمرة لتنمية المحافظة، ودعمه للعلم والبحث العلمى، وحرصه على الاحتفاء بأبنائه حاملى الماجيستير والدكتوراة بمطروح، مشيرا إلى أن العلم هو أساس تقدم الأمم والشعوب.

وشهدت الاحتفالية، تكريم عدد الجهات المشاركة في تدريب وتأهيل أبناء مطروح، في إطار برنامج التعليم المزدوج للتعليم الفنى، تقدبراً لجهودهم في تأهيل أبناء مطروح لسوق العمل.