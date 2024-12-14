اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يقرر وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع سكن كريم

السبت، 14 ديسمبر 2024 03:13 م
محافظ سوهاج يقرر وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع سكن كريم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع سكن كريم، بالوحدات المحلية السبعة "طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام "، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الأولية للجنة التظلمات التي أمر المحافظ بتشكيلها من وجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية.

وقد أكد المحافظ أنه سيحيل كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات بدون وجه حق أو التلاعب في إجراءات التخصيص إلى جهات التحقيق لأعمال شئونها.







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