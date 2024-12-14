غضب فى إيطاليا بعد منح الجنسية لرئيس الأرجنتين.. اعرف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

منحت الحكومة الإيطالية الجنسية للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بسبب جذوره العائلية الإيطالية، مما أثار غضب السياسيين المعارضين الذين قارنوا معاملته بمعاملة الأطفال المولودين في إيطاليا لوالدين مهاجرين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويزور ميلي روما للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والمشاركة في المهرجان السنوي لحزبها "إخوة إيطاليا" يوم السبت.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الحكومة منحت الجنسية الإيطالية للزعيم الأرجنتيني، رافضًا تقديم مزيد من التفاصيل.

أثارت الأخبار التي أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية ردود فعل غاضبة من بعض السياسيين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين احتجوا على منح الجنسية لميلي في حين يصعب الحصول عليها للأطفال المولودين في إيطاليا لوالدين مهاجرين.

وتستند قوانين الجنسية الإيطالية إلى روابط الدم، مما يعني أنه حتى الأحفاد البعيدين لمواطن إيطالي يمكنهم الحصول على جواز سفر إيطالي. من ناحية أخرى، فإن المتطلبات للأجانب المولودين في إيطاليا أو الذين يهاجرون إليها أكثر صرامة. واقترحت الجماعات المؤيدة للمهاجرين إجراء استفتاء لتخفيف القيود، لكن ائتلاف ميلوني اليميني يعارض أي تخفيف.

وقال ريكاردو ماجي، وهو مشرع من حزب المعارضة الصغير + أوروبا، إن منح الجنسية لميلي كان بمثابة "عمل من أعمال التمييز غير المقبول ضد العديد من الشباب الذين لن يحصلوا عليها إلا بعد سنوات عديدة".

وخلال رحلة سابقة إلى إيطاليا في فبراير، قال ميلي في مقابلة تلفزيونية إنه يشعر بأنه "إيطالي بنسبة 75%" لأن ثلاثة من أجداده من أصول إيطالية، وأنه لديه "شغف لا يصدق بالأوبرا الإيطالية".

وأقام ميلي الليبرالي والمحافظة ميلوني علاقة وثيقة. عندما التقيا في بوينس آيرس الشهر الماضي، أعطى الزعيم الأرجنتيني ضيفته الإيطالية تمثالًا صغيرًا لنفسه وهو يحمل منشاره الشهير.