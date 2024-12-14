اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 07:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

غدا الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الـ18 لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين

السبت، 14 ديسمبر 2024 06:45 م
غدا الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الـ18 لقراءة صحيح البخاري من مسجد الحسين مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة «صحيح البخاري»
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينعقد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، غدًا الأحد الموافق 15 من ديسمبر 2024 م عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية من  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم:  الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث عبر نهج علمي متصل بالإسناد يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.







مشاركة

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

الازهر الشريف

صحيح البخارى

السنة النبوية



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة