عشاءات دبلوماسية وانتقال رئاسى.. نيويورك تايمز تبرز كيف ينشط ترامب ليلا

كتبت رباب فتحى



تحت عنوان "أعمال انتقال ترامب الرئاسية تحدث إلى حد كبير بعد حلول الليل"، ألقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على كيفية إتمام الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب لأعماله المرتبطة بعملية الانتقال الرئاسي ليلا فى منتجعه فى فلوريدا، إذ يستضيف عشاءات دبلوماسية، ويعلن عن اختيارات الوزراء ويرسل رسائل نصية إلى مساعديه ـ بعد غروب الشمس.

وقالت الصحيفة إن ترامب قرر السخرية من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا رئيس وزراء جارة أمريكا بأنه "حاكم" "ولاية كندا العظيمة"، وذلك بعدما تجاوزت الساعة منتصف الليل في فلوريدا هذا الأسبوع.

واعتبرت الصحيفة أن مزحة منتصف الليل كانت بمثابة التذكير الأخير بأن ترامب، المعروف بأنه يحب السهر ، يبدو أنه يستيقظ بعد غروب الشمس. و كان الرئيس المنتخب لمدة 37 يوما، أكثر نشاطا في المساء، حيث استضاف عشاءات فخمة، وأعلن عن الترشيحات وأرسل رسائل نصية إلى مساعديه.

من بين أكثر من 80 إعلانًا شخصيًا أصدرها ترامب منذ يوم الانتخابات، تم الإعلان عن 45 منها في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها بعد الساعة 6 مساءً. وقد جاء الكثير منها بعد الساعة 10 مساءً، مما أثار موجة من الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية التلفزيونية التي استمرت أحيانًا طوال الليل وحتى ساعات الصباح الباكر.

قال أحد أعضاء طاقمه المخضرمين إن ترامب كان معروفًا بترك رسائل صوتية في منتصف الليل تقول: "هذا هو رئيسك المفضل". وأحيانًا يتابع في اليوم التالي، مما يشير إلى أن الشخص قد يرغب في مشاركة الصوت مع أصدقائه وعائلته.

قال ستيفن تشيونج، الذي سيكون مدير الاتصالات في البيت الأبيض لترامب، إن "عملًا مهمًا يجري ليلًا ونهارًا". وأضاف أن النشاط المستمر على مدار الساعة هو علامة على مدى جدية ترامب في إنجاز العمل بدءًا من اليوم الأول. وقال: "الشكاوى الوحيدة التي سمعتها هي من المراسلين الغاضبين من إفساد خططهم لتناول العشاء في مطعم Le Dip وحفلات الكوكتيل الخاصة بهم"، في إشارة إلى مطعم Le Diplomate، وهو مكان اجتماع متكرر في واشنطن للصحفيين ومصادرهم في الحكومة.