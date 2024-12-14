ضبط 640 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر وإزالة 26 حالة تعدٍ بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة، عن إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فى سياق متصل، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية. مشددة على الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين عن ضبط 640 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 24 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.