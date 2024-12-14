سعر كرتونة البيض اليوم 14 ديسمبر 2024 فى أسواق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد أسعار بورصة الدواجن استقرارا فى الأسعار حيث يبلغ سعر طبق البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت 13 ديسمبر 2024 فى سوق زنانيرى بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية 155 جنيها بينما كرتونة البيض البلدى تبلغ 160 جنيها.

يذكر أن سوق زنانيرى يخدم سكان منطقة كليوبترا وسيدى جابر ومصطفى كامل وهو من أقدم الأسواق وشهد تطويرا كبيرا مؤخرا ورقابة على الأسعار بعد جولة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية على السوق ومتابعة من الجهات التنفيذية للأسعار.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.



وسجلت أسعار تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



