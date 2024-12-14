اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ستارمر يدعو مجموعة السبع إلى زيادة العقوبات على روسيا

السبت، 14 ديسمبر 2024 07:00 ص
ستارمر يدعو مجموعة السبع إلى زيادة العقوبات على روسيا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
وكالات

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دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادة دول مجموعة السبع إلى"زيادة الضغط على روسيا" من خلال العقوبات وتكثيف المساعدة لكييف، بينما ارتدت آثار العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عقب مؤتمر القادة الافتراضي، دعا ستارمر قادة دول مجموعة السبع إلى "مواصلة الضغط على روسيا من خلال زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الضغط الاقتصادي، من خلال فرض عقوبات إضافية".

ويعتقد ستارمر أن "زيادة الدعم لأوكرانيا ضروري في الوقت الحالي".

هذا وأشارت موسكو إلى أن المساعدات العسكرية لن تنقذ نظام كييف، وأي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

 







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