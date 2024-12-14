اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 05:36 م
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رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع أعمال التسجيل الإلكترونى للعمل بالحصة

السبت، 14 ديسمبر 2024 04:04 م
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع أعمال التسجيل الإلكترونى للعمل بالحصة رئيس منطقة كفر الشيخ يتفقد التسجيل الإلكتروني والفرز
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية،  سير العمل بلجنة التسجيل الإلكتروني والفرز الخاصة بمسابقة الأزهر للعمل بنظام أجر الحصة، وتُجرى أعمال التسجيل والفرز باستخدام أجهزة الحاسب الآلي بمعمل الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، حيث يتم استقبال طلبات المتقدمين للتخصصات التي تعاني من العجز بمعاهد المنطقة.

وخلال الزيارة، شدد رئيس المنطقةن على ضرورة الإسراع في إنجاز المهام لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على الالتزام بالدقة التامة عند تسجيل وفرز الطلبات، كما أشار إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الضوابط والشروط المنصوص عليها في الإعلان.

 

رئيس منطقة كفر الشيخ يتفقد التسجيل الإلكتروني والفرز
رئيس منطقة كفر الشيخ يتفقد التسجيل الإلكتروني والفرز

 

جانب من أعمال التفقد
جانب من أعمال التفقد

 

جانب من تفقد التسجيل الألكتروني
جانب من تفقد التسجيل الألكتروني

 







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