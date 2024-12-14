رئيس جامعة مطروح يشيد بفوز مشروع TECH CARE بمسابقة Gen Z على مستوى جامعات مصر

مطروح – حسن مشالي

أكد الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، أن فوز مشروع TECH CARE فى التصفيات النهائية لمسابقة Gen Z تحدى الجامعات، يعد إنجازًا كبيرًا يعكس تميز طلاب الجامعة وإبداعهم فى تقديم حلول مبتكرة تسهم فى خدمة المجتمع.

وأوضح النجار أن مشروع “TECH CARE” يعتمد على الذكاء الاصطناعى وقاعدة بيانات طبية متطورة لدعم الأطباء فى التشخيص الدقيق والسريع للأمراض، مما يساهم فى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء التشخيصية.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن المشروع حصل على دعم مالى قيمته 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى حاضنة الأعمال بالجامعة البريطانية؛ مما يوفر للفريق الدعم اللازم، لتحويل فكرتهم المبتكرة إلى واقع ملموس يخدم قطاع الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا حقيقيًا، لقدرة شبابنا على الإبداع والتفوق فى المجالات التكنولوجية والابتكارية، وأن الجامعة تسعى دائمًا إلى الاستثمار فى العقول المبدعة، لتحقيق تقدم حقيقى فى مختلف المجالات، خاصة التى تساهم فى خدمة المجتمع.

من جانبهم، أكد القائمون على نادى ريادة الأعمال بجامعة مطروح، أن فوز مشروع “TECH CARE” هو ثمرة العمل الجاد والابتكار، الذى يتمتع به طلاب الجامعة، ويعمل النادى باستمرار على دعم أفكار الشباب المبدع، وتوفير البيئة المناسبة، لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تساهم فى بناء المستقبل، وأعربوا عن فخرهم بهذا الإنجاز، الذى يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة.