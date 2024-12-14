رئيس الوزراء: محطة أبيدوس بأسوان تؤكد أن مصر توفر فرصا غير مسبوقة للقطاع الخاص

كتبت هند مختار - رحمة رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من دواعي سرورى أن أشارك فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، وهو الأمر الذى يعبر عن قوة العلاقة بين مصر والإمارات فى مختلف القطاعات ، ويؤكد أن مصر توفر فرص غير مسبوقة للقطاع الخاص .

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات ، وشاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً عن المحطة

والتقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين بمحطة أبيدوس.

‎وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أول أمس لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل

وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي من أجل ضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء.