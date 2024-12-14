خلال الاجتماع الأسبوعى.. محافظ الغربية: لا مكان للتراخى فى خدمة المواطن

الغربية محمد طارق

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة، في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

أستهل المحافظ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، الذي وافته المنية قبل عدة أيام وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن الراحل كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، حيث بذل جهودًا كبيرة في خدمة أهالي مركز ومدينة زفتى وساهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية بالمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن فايد سيظل حاضرًا بإنجازاته وإسهاماته التي تركت بصمة واضحة في تطوير الخدمات وتحقيق الاستقرار في المدينة، داعيًا الجميع إلى استكمال المسيرة والعمل بنفس الروح التي ميزت الراحل.

واستعرض المحافظ مع القيادات التنفيذية أحدث مستجدات المشروعات في القطاعات المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق تقدم ملموس يتماشى مع تطلعات المواطنين، وقال الجندي: الغربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات، ولن نسمح بأن تكون هناك أي عوائق أمام الإنجاز. المواطن يستحق خدمات عالية الجودة، وعلينا أن نعمل بكل جدية وإصرار لتحقيق ذلك.

من بين أبرز المشروعات التي تمت مناقشتها مشروعات البنية التحتية فتم استعراض نسب الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي، وتطوير شبكات المياه، ورصف الطرق الرئيسية والفرعية لتحسين حركة المرور داخل المدن والقرى وناقش الاجتماع مراحل تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى خطة تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات علاجية متكاملة فضلا عن متابعة عمليات إنشاء المدارس الجديدة، وصيانة المباني التعليمية القديمة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات الأجيال القادمة ، بالإضافة الى متابعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية في القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة “حياة كريمة.

ووجه اللواء أشرف الجندي رسالة حاسمة إلى القيادات التنفيذية، قائلاً: “لا مكان للتراخي أو التقصير. العمل الجاد والمخلص هو الأساس لتحقيق تطلعات المواطنين. كل تأخير في التنفيذ يُمثل تراجعًا عن التزاماتنا تجاه المواطن، وهذا أمر مرفوض تمامًا.”

وأكد الجندي أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تعتمد على معايير الجودة والتخطيط السليم، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لإطلاعهم على مستجدات المشروعات وفتح قنوات حوار لحل أي مشكلات.

كما شدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية لرصد التقدم الفعلي على الأرض، تقديم تقارير دقيقة عن نسب التنفيذ والتحديات التي تواجه كل مشروع، محاسبة أي جهة مقصرة تعرقل سير العمل، العمل على تحسين آليات التواصل مع المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم.

وأكد الجندي أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها إنجاز المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي تعزز البنية التحتية وتحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.