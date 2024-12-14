ختام منافسات النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

شمال سيناء – محمد حسين

اختتمت إدارة شباب العريش التصفيات التمهيدية للنسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية فى كرة القدم الخماسى، لفئتي البنين والبنات، بمركز شباب ضاحية السلام.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز شباب مدينة العريش لفئة البنين، وفريق مركز شباب 6 أكتوبر لفئة البنات، ليُمثلا إدارة شباب العريش في التصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

شهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات الرياضية، أبرزهم علاء الجغنة، مدير إدارة شباب العريش، ووليد أبو خليل، مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب أن أولمبياد المحافظات الحدودية يُعد مبادرة رياضية وطنية تهدف إلى تعزيز الروح التنافسية بين الشباب في المحافظات الحدودية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وترسيخ قيم التعاون والانتماء الوطني. كما تسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه الفعالية إلى دعم الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع وبناء مجتمع صحي ونشط.

وأوضح أن الأولمبياد يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية التي تسعى إلى استثمار طاقات الشباب وتعزيز مهاراتهم بشكل إيجابي ومثمر، استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وفي سياق الاستعدادات النهائية للنسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، التي ستنطلق في مطلع عام 2025، قامت لجنة وزارية من وزارة الشباب والرياضة بزيارة تفقدية إلى مدينة العريش.

شملت الزيارة مراجعة التجهيزات الفنية والإدارية واللوجستية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والبنية التحتية لاستقبال المشاركين في الفعاليات والمسابقات. كما تابعت اللجنة تجهيز الملاعب والصالات الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح الحدث.

يُعد أولمبياد المحافظات الحدودية أحد أبرز الأنشطة الرياضية التي تستهدف دمج شباب المحافظات الحدودية في الأنشطة الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والتلاحم الوطني. كما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.