ختام تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسختها الخامسة بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اختُتمت فعاليات التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية، النسخة الخامسة، بمحافظة جنوب سيناء، والتي تؤهل للتصفيات النهائية على مستوى المحافظات الحدودية.

وصرّح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن فعاليات الأولمبياد استمرت على مدار شهرين، بمشاركة شباب وفتيات من 6 محافظات: جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، وشمال سيناء. وأقيمت الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية التربية والتعليم، والأزهر الشريف، بالإضافة إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

من جانبه، أوضح أحمد مسعد، وكيل المديرية، أن التصفيات شملت مجموعة من الألعاب الرياضية، أبرزها: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، الكاراتيه، ألعاب القوى، السباحة، الشطرنج، تنس الطاولة، وكرة السرعة للبنين والبنات، وذلك تمهيدًا للختام المرتقب في محافظة شمال سيناء.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيهاته المستمرة بتوفير كافة الإمكانيات والقدرات لتعزيز مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية ومثمرة. هذا الاهتمام يُجسد حرص الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، على دعم شبابها بوصفهم أساس نهضة الأمة ومستقبلها.

يُذكر أن الأولمبياد تُقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة، وأحمد مسعد، وكيل المديرية.