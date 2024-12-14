حصاد الوزارات.. العمل: وظائف بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه للمهندسين والمؤهلات المتوسطة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات..

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خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لوظائف السعودية بمرتبات تصل إلى 15 ألف ريال

إجازة نصف العام الدراسى .. 23 يناير آخر يوم بامتحان الترم و25 بدء الإجازة

زرع يد مبتورة بقصر العينى..عميد كلية الطب: جاهزية كاملة للتعامل مع الطوارئ

وزيرة التضامن: قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الإثنين المقبل

جدول امتحانات الفرقة الأولى لكلية الآداب جامعة القاهرة 2024/2025

جدول امتحانات الفرقة الثانية لكلية الآداب جامعة القاهرة انتساب 2024/2025

موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

وزارة العمل: وظائف بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه للمهندسين والمؤهلات المتوسطة

وزير الزراعة يتفقد حديقة الأسماك بالزمالك ويوجه بتطويرها

الطقس غدا الأحد 15-12-2024 مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

وزير العمل: حريصون على تصدير عمالة مُدربة جديدة إلى السعودية

التنمية المحلية: بدء تنفيذ 3 برامج تدريبية لـ 130 متدربا من العاملين بالمحليات غدا

وزارة التعليم تعلن تنفيذ زيارات للطلاب لمرصد الأزهر لتعريفهم بمبادرة اعرف أكتر