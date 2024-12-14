حالة الطقس بجنوب سيناء اليوم السبت.. درجة الحرارة الصغرى 2 فى سانت كاترين

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم السبت 14 ديسمبر طقس دافئ نهارا، مائل للبرودة ليلا ورياح معتدلة سرعتها 40 كيلو فى الساعة، فيما تشهد حالة الملاحة بالبحر الأحمر وجود رياح شمالية غربية، واضطراب بحالة البحر بسبب ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وفيما يلى درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء:

سانت كاترين: العظمى 12 الصغرى 02

رأس سدر: العظمي 21 الصغرى 11

طورسيناء: العظمي 22الصغرى 12

شرم الشيخ" العظمي 24 الصغرى 16

طابا: العظمى 18الصغرى 09

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.