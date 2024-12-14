جنرال بريطاني سابق يحذر: المملكة المتحدة غير مستعدة للحرب مع روسيا

كتبت رباب فتحى

حذر جنرال بريطاني كبير متقاعد من أن بريطانيا ليست مستعدة بشكل صحيح للدفاع عن نفسها في حرب مع روسيا ولا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وفي مقال كتبه في صحيفة الإندبندنت، قال السير ريتشارد شيريف، الذي شغل منصب نائب القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا من عام 2011 إلى عام 2014، إن الصراع العالمي لن يُمنع إلا إذا كان هناك "شريط من الفولاذ الرادع من بحر البلطيق إلى البحر الأسود" - وهو ما قال إن المملكة المتحدة قد تكون مستعدة للمساعدة في تحقيقه دون دعم واشنطن.

ويأتي تدخله الدرامي جنبًا إلى جنب مع تحذيرات من وزير الدفاع السابق بن والاس والأدميرال اللورد ويست من حزب العمال بأن الفشل في إعطاء الأولوية للدفاع سيكون خطأً فادحًا لرئيس الوزراء.

ويأتي تحذير اللورد ويست في أعقاب خطاب نذير شؤم للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الذي قال إن الغرب غير مستعد للتعامل مع تهديد الحرب من روسيا، معلناً أنه "حان الوقت للتحول إلى عقلية الحرب وتعزيز إنتاجنا الدفاعي".

وقال روته: "إن روسيا تستعد لمواجهة طويلة الأمد، مع أوكرانيا ومعنا"، مضيفًا: "نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا في غضون أربع إلى خمس سنوات".

وقالت الصحيفة إن هناك قلق متزايد بشأن قوة التزام دونالد ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي، في أعقاب التهديدات المتكررة بالانسحاب من التحالف إذا لم تنفق الدول الأعضاء المزيد على الدفاع. حذر السير ريتشارد من أن بريطانيا لا يمكنها أن تفترض "أن ترامب سيحترم مبدأ الناتو في الدفاع الجماعي"، مضيفًا: "إذا أردنا ردع حرب عالمية ثالثة، فيجب على أوروبا أن تتقدم إلى المستوى المطلوب".

ولم يصل عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بعد إلى عتبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا مخاوف بشأن فشل كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا في تحديد جدول زمني فيما يتعلق بتعهده بزيادة الإنفاق البريطاني إلى 2.5 في المائة.

وقال السير ريتشارد إن الغرب "لن يحقق السلام لأنفسنا ولأطفالنا وأحفادنا ويمنع حربًا عالمية ثالثة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا إلا بشريط من الفولاذ الرادع من بحر البلطيق إلى البحر الأسود".