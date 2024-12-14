جامعة قناة السويس تعزز قيم الولاء والانتماء ونبذ العنف بندوة توعوية لطلاب المدارس

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان "تنمية روح الولاء والانتماء ونبذ العنف لدى طلاب المدارس"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح المواطنة لدى الشباب، مشددًا على أهمية مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف بمختلف أشكاله، بما يعزز من تماسك المجتمع ووحدته.

عُقدت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن الجامعة تواصل جهودها في دعم البرامج التوعوية التي تستهدف غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، مؤكدةً أن تربية الأجيال القادمة على قيم الولاء والانتماء يُعد أساسا لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

كما أشرف على الندوة الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

أدار فعاليات الندوة الدكتور محمود سليمان، الأستاذ المساعد بكلية التربية، حيث تناول تعريفًا شاملًا لمفهومي الولاء والانتماء والفرق بينهما من خلال أمثلة اجتماعية معبرة، واستعرض صور الانتماء وكيفية ترسيخه لدى الأفراد. كما قدم شرحا وافيا لمفهوم المواطنة مع أمثلة عملية، موضحًا العناصر المشتركة في سيكولوجية المواطنة، مثل وحدة اللغة، والثقافة، والدين، والعادات والتقاليد، والموروث الثقافي، وأثرها في تعزيز الوحدة الوطنية.

تم تنظيم الندوة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.