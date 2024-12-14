تعرف على أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ.. اليوم السبت

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت أسواق كفر الشيخ، استقرار أسعار الأسماك، اليوم السبت، الموافق 14 من ديسمبر 2024، وجاءت أسعار الأسماك، حسب الحجم والنوع متفاوتة، فسعر كيلو سمك البلطي من 90 إلى 110 جنيه، سعر كيلو فيليه البلطي من 95 إلى 115 جنيها، سعر كيلو البياض البلدي 95 جنيها، سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 130 جنيها.

وسعر كيلو الجمبري الصغير من 150 إلى 210 جنيه، سعر كيلو الجمبري الوسط من 200 إلى 350 جنيها، سعر كيلو الجمبري الجامبو يصل إلى 450 جنيها، سعر كيلو الجمبري المجمد 200 جنيه، أما سعر كيلو القراميط 90 جنيها، سعر كيلو البوري من 105 إلى 140 جنيها، سعر كيلو الكاليماري 290 جنيها.

أما أسعار الأسماك المجمدة ،سعر سمك التونة المجمدة 60 جنيها، سعر السفرديا المجمدة 65 جنيها، سعر الرنجة المجمدة 140 جنيها، سعر السردين المجمد 90 جنيها، سمك البلطي من 60 إلى 70 جنيها، سمك البلطي الأسواني ما بين 55 إلى 75 جنيها، فيليه أسماك البلطي من 80 إلى 160 جنيها.

أما أسعار المكرونة السويسي من 80 إلى 90 جنيها، سمك البوري ما بين 90 إلى 130 جنيها، الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 180 جنيها، كابوريا بين 60 إلى 150 جنيها، سمك الماكريل من 90 إلى 150 جنيها، سمك الوقار ما بين 100 إلى 130 جنيها، السبيط والكالماري بين 150 جنيها و250 جنيها.



أسماك البلطي_1



أسماك البوري



البلطي السوبر



تنوع أسماك البلطي