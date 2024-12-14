اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 05:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

برعاية الرئيس السيسى.. الداخلية توزع مساعدات ضمن مبادرة كلنا واحد

السبت، 14 ديسمبر 2024 04:28 م
برعاية الرئيس السيسى.. الداخلية توزع مساعدات ضمن مبادرة كلنا واحد الداخليه توزع البطاطين تحت مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت رعاية رئيس الجمهورية واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.

وواصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.







مشاركة

الداخلية

الشتاء

توزيع بطاطين

اخبار الداخلية

الامن الانساني




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة