بتكلفة 642 مليون جنيه.. انتهاء تنفيذ طريق سيوة الخرساني وافتتاحه فبراير المقبل

مطروح – حسن مشالي

يجري تجهيز القطاع الثالث من قطاعات الطريق الخرساني مرسى مطروح- سيوة، لافتتاحه أمام حركة السيارات، خلال شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الرصف الخرساني، ليصبح ثالث قطاع يتم الانتهاء منه وافتتاحه منذ بداية العام الجاري، في حين تتواصل أعمال تنفيذ القطاعات الـ 3 المتبقة من الطريق، من خلال عدد من الشركات والمقاولين، للانتهاء من الطريق الطريق بالكامل خلال الأشهر المقبلة.

وينتهي رصف نصف مسافة طريق سيوة الخرساني بطول 150 كيلومتر، مع الانتهاء من رصف ثالث قطاع، وويجري حالياً العمل فى الطبانات الخرسانية وتركيب الفواصل المطاطية بطول 50 كم، وبتكلفة مالية ل 642 مليون جنيهلقطاع، الذي من علامة الكيلو 150 تجاه سيوة وحتى علامة الكيلو 200 تجاه مطروح، ومن المقرر دخول القطاع الخدمة في شهر فبراير المقبل، عند انتهاء أعمال الطبانات الخرسانية وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، وأعمال التخطيط طبقا للمواصفات.

يذكر أن طريق سيوة الخرساني هو الأول من نوعه بمنطقة شمال غرب مصر، باستخدام تكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، بطول 300 كيلومترات، بتكلفة أكثر من 3.4 مليار جنيه، ويتم تنفيذه عن طريق وإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وتنفيذ شركات متخصصة في هذا المجال، وتم تقسيم العمل في الطريق لـ 6 قطاعات، بطول 50 كيلو لكل قطاع وتم الانتهاء من استكمال العمل 3 قطاعات.

وتتضمن أعمال الطريق الخرساني، تركيب أعمدة إنارة فلوسات في المناطق الخطرة، ومراعاة منسوب الانحدار واتجاه مياه السيول وعمل برابخ لتصريف مياه الأمطار، وتركيب عواكس وتوضيح مسارات الطريق بعلامات، مع عمل تبطين جانبي الطريق بعرض 2 متر وبمستوى ميل محدد.



الانتهاء من ثالث قطاعات طريق سيوة الخرساني