اهالى الإسماعيلية يشعيون جنازة طبيب الغلابة فى التل الكبير ..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شيع العشرات من أهالي قرية عبد ربة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جنازة الدكتور أحمد عبده سالمان، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة الأزهر والذى لقبه البعض بـ"طبيب الغلابة" في الإسماعيلية.

وكان قد توفي الراحل مساء أمس الجمعة، الدكتور أحمد عبده سالمان. ويعد أحمد عبده سالمان الطبيب الراحل من الأطباء أصحاب القلوب الرحيمة بالفقراء، ممن سخروا عملهم وطاقاتهم من أجل خدمة الإنسانية لأهالي الإسماعيلية وضواحيها وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر بمسقط رأسه بمقابر عزبة عبد ربه بقرية الجزيرة الخضراء التابعة للتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ويعتبر الفقيد واحدا من الأطباء الذين قرروا تكريس حياتهم لخدمة أهاليهم في مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، منهم دكتور محمد إسماعيل، دكتور عصام فريد، دكتور أحمد عبده سالمان وكان سعر كشفه 20 جنيها لغير القادرين، ومجانًا لحفظة القرآن حيث عُرف بأنه "طبيب الغلابة".

وقال طارق أحمد عبده سالمان نجل طبيب الغلابة ، إن والدي عانى تعب شديد منذ 4 أعوام، ومن قرابة الـ شهرين تغلب عليه التعب تماما، وفارق الحياة بمستشفى جامعة الأزهر بالقاهرة، وتم تشييع الجثمان اليوم السبت بمسقط رأسه بمقابر عزبة عبد ربه بقرية الجزيرة الخضراء التابعة للتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف نجل طبيب الغلابة، إن الإنسانية قبل المال، والخير ليس شرطا أن يكون مال فهو في الستر والصحة، ودعوات المرضى، فأبواب السماء مفتوحة لدعوة كل مريض أو محتاج، بل إن والدي رحمة الله علية كان كشفه 20 جنيهًا لغير قادرين، مجانًا لحفظة القرآن الكريم.

كما قال حسن سالمان ابن شقيق الطبيب الراحل على صفحته بـ"فيس بوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا عمي لمحزنون....إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي العزيز.. دكتور أحمد عبده سالمان".

ونعى عدد كبير من أبناء محافظة الإسماعيلية الدكتور أحمد عبده سالمان عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



اهالى الإسماعيلية



تشييع جثمان