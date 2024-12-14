امتحانات الجامعات.. الاختبارات بنظام المزج بين البابل شيت والأسئلة المقالية

كتب محمد صبحى

تكثف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من الاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التى من المقرر أن تنطلق نهاية شهر ديسمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر يناير، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024/2025 ، على أن تكون الاختبارات بنظام المزج ما بين الأسئلة المقالية وأسئلة البابل شيت تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن عدد من عمداء كليات الجامعات عن بدء استعدادات الكليات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول مؤكدين الانتهاء من وضع جداول الامتحانات مع مراعاة اجازات اعياد الميلاد ، وأن الامتحانات ستعقد بنظام المزج بين البابل شيت والأسئلة المقالية.

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى وموعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات لتبدأ فى يناير المقبل وتستمر حتى 23 يناير، كما حددت الخريطة موعد إجازة منتصف العام، حيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، حيث تستمر 14 يوما وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.