اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى تتفقد آثار البرين الغربى والشرقى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، زيارات على مدار يومين لأعضاء اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 550 لسنة 2018، برئاسة اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة، حيث كان في استقبالهم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ورحب محافظ الأقصر باللجنة العليا لإدارة مواقع التراث، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على الآثار، وتنشيط حركة السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الهيئات والجهات المعنية، حيث تحظى محافظة الأقصر بوجود منطقة طيبة وجبانتها ضمن مواقع التراث العالمي باليونسكو منذ تاريخ تسجيلها عام 1979، وتضم البر الشرقي من شمال معابد الكرنك حتي جنوب معبد الأقصر، والمنطقة التي بينهم والبر الغربي من الطارف حتي الضبعية، وتضم معابد الدير البحري وحتشبسوت وكل معابد البر الغربي بالقرنة.

وتم عقد لقاء مع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بحضور الدكتور هشام ابوزيد نائب محافظ الأقصر، والسفير خالد ثروت مساعد وزير السياحة والآثار، والعميد حسني رضوان مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبدالله عيسي الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر ، والمهندس سيد بدوي مدير قطاع جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمراني.

وانتقلت اللجنة لمعاينة آثار البر الغربي وزيارة معبد حتشبسوت ورصد كافة الملاحظات وأوجه الدعم للحفاظ على الآثار وتنشيط السياحة وتيسير تنقل السائحين والعمل على جذب السياحة بما لا يؤثر على الحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها إرثاً للإنسانية، وتم الاستماع لآراء المختصين من الآثار فيما يتعلق بالبعثات الأجنبية الموجودة للترميم وضرورة التنسيق مع كافة الجهات والهيئات.

كما تم زيارة أرض سافوي بجوار معبد الأقصر وبحث أوجه الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع اليونسكو ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التي تضعها اليونسكو، مع التأكيد على ضرورة استغلالها واستثمارها لتميز موقعها.



اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي تتفقد آثار البر الغربي



اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي تتفقد آثار القرنة



اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي تتفقد آثار شرق الأقصر