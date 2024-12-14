الرئاسي الليبي: نجاح الانتخابات البلدية يحفزنا لإجراء انتخابات وطنية العام المقبل

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكسر الجمود السياسي وتفعيل حوار بين المؤسسات الليبية كمعيار واضح ووحيد يضمن الملكية الوطنية للحوار ومخرجاته.

وقال المنفي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (أكس)اليوم السبت - حسب وكالة الأنباء الليبية /وال/،" إن التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تحفزنا على إجراء انتخابات وطنية العام المقبل وفق قوانين لجنة (6+6 ) المشكلة من مجلسي النواب والدولة بعد حسم المواد الخلافية".

وشدد المنفي، على منح صلاحيات أوسع للجنة العسكرية (5+5) ومديريات الأمن وبإشراف قضائي كامل ورقابة دولية، مضيفا "أن المبدأ الموحد في تقييم أداء المؤسسات وشرعيتها ومدى التزامها بخارطة الطريق هو الضامن لحوار ناجح يضمن استمرار الاستقرار المُنجز".