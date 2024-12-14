اليوم السابع
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الدفاع المدنى الفلسطينى: انتشال جثمانى شهيدين شمال شرق رفح الفلسطينية

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:50 ص
الدفاع المدنى الفلسطينى: انتشال جثمانى شهيدين شمال شرق رفح الفلسطينية رفح
كتب رامي محيى الدين

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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، عن انتشال جثماني شهيدين بمنطقة خربة العدس شمال شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.

 







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