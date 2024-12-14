البرهان يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

ريهام عبد الله

توجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد القوات المسلحة السودانية، بالتهنئة، للمملكة العربية السعودية، على فوزها بتنظيم بطولة العالم لكرة القدم عام 2034.

وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، :"يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للشقيقة المملكة العربية السعودية، بفوزها بتنظيم بطولة العالم لكرة القدم 2034، حفظ الله جلالة الملك وولي عهده وشعب المملكة".



البرهان عبر منصة إكس

ومن جهته، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودى، عن تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"، عقب فوز السعودية باستضافة البطولة، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الأمير محمد بن سلمان ترأس مجلس إدارة الهيئة التي تضم شخصيات بارزة مثل: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، إضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين.

وأوضحت الصحيفة أن تأسيس الهيئة يعكس التزام السعودية بتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم 2034، التي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا. ويأتي هذا الإعلان في إطار الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الرياضي من القيادة السعودية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن استضافة كأس العالم ستسهم في تعزيز التحول الرياضي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز ممارسة الرياضة وتحسين الأداء الرياضي، مما يجعل السعودية وجهة عالمية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.