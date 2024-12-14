اقتتاح الملتقى العلمى الثانى لكلية الطب البيطرى بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر، الملتقى العلمي الثاني لكلية الطب البيطري بجامعة العريش، بحضور اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين النقابة العامة والجامعة لدعم خريجي الكلية وتطوير خدمات الطب البيطري بالمحافظة.

استقبل الدكتور حسن الدمرداش وفد النقابة العامة، والذي ضم إلى جانب النقيب العام، الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة، وعددًا من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بشمال سيناء، ومدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وعددًا من المسؤولين السابقين.

شهد اللقاء مناقشة مجموعة من المبادرات والمشروعات لدعم الكلية وخريجيها، ومن أبرزها إرسال أدوية ومستلزمات بيطرية لدعم القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع السيناوي، توفير فرص تدريب لطلاب الفرقة الخامسة (25 طالبًا، وهم أول دفعة بالكلية) بعد التخرج في صيف 2025، بالتنسيق مع النقابة العامة والشركات المتخصصة، تنظيم ندوات علمية وورش عمل دورية بالتعاون مع النقابة العامة والنقابة الفرعية، لتطوير مهارات الطلاب والخريجين في مختلف مجالات الطب البيطري، مكافأة مالية بقيمة ألف جنيه لكل طالب من الفرقة الخامسة عند التخرج، مقدمة من النقيب العام.

بعد انتهاء الملتقى، التقى وفد النقابة العامة بمحافظ شمال سيناء، بحضور رئيس الجامعة. تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهدف إلى تعزيز الخدمات البيطرية ودعم التنمية بالمحافظة، ومنها السيطرة على الكلاب الضالة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، تخصيص قطعة أرض للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمدينة العريش، إنشاء مستودع للأدوية البيطرية بمدينة العريش ليكون مركزًا لتوزيع الأدوية على المحافظة، إنشاء منطقة لوجستية قريبة من ميناء العريش البحري لتسهيل تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، تأسيس مجزر آلي متطور بمدينة العريش، مجهز بأحدث التقنيات.

أعربت جامعة العريش عن تقديرها لزيارة وفد النقابة العامة وللمبادرات التي تم الإعلان عنها خلال الملتقى. وأكد الدكتور حسن الدمرداش أن التعاون بين الجامعة والنقابة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة يُسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع السيناوي، ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.