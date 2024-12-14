اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 05:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية دير البلح بوسط غزة

السبت، 14 ديسمبر 2024 04:10 م
استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مبنى بلدية دير البلح بوسط غزة الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال قصف مبنى البلدية الذي يؤوي عشرات النازحين، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين بينهم رئيس البلدية، وإصابة العشرات بجروح، لافتة إلى أن مركبات مدنية وعربات نقلت عشرات الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب دوار أبو عطايا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 







مشاركة

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

دير البلح

قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة