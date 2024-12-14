أهم ملامح مشروع " مترو أبوقير" بالإسكندرية .. يتضمن 20 محطة والتشغيل التجريبى 2026

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، العمل بعدة مشروعات تنموية كبرى خلال عام 2024، أبرزها تحويل قطار أبو قير إلى مترو حضارى، "مترو أبو قير"، و جاء هذا المشروع فى صدارة أهم الأحداث التى شهدتها محافظة الإسكندرية عام 2024.

اليوم السابع يستعرض فى السطور التالية، أهم ملامح مشروع "مترو أبوقير":

* مشروع متروع أبو يستغرق 3 سنوات ، بدأ فى 2024 وينتهى فى 2026

* خلال هذا العام تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع

* تم صب الأعمدة الخرسانية التى تحمل المترو فى المحطات العلوية، بمنطقة أبو قير بداية مسار المترو ، وصولا حتى محطة مصر وسط الإسكندرية.

* من المتوقع أن يكون التشغيل التجريبى فى يوليو 2026 .

* يتضمن المشروع 20 محطة علوية وسطحية

* تبدأ المحطات السطحية من محطة مصر وحتى سيدى جابر بطول 6.5 متر

* تبدأ المحطات العلوية من محطة سيدى جابر حتى محطة أبو قير.

*يتضمن المشروع إضافة 5 محطات جديدة على مسار المترو

* المحطات الجديدة هى ميامى، محمد نجيب، سبورتنج، كفر عبده، باب شرق، فيما تم إلغاء محطة الرمل الميرى.

* المشروع يهدف الى زيادة سرعة القطار من 25 كم/ الساعة ، إلى 100 كم/ الساعة

* المشروع يعمل على تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة الى 25 دقيقة

* المشروع يعمل على تقليل زمن التقاطر من 15 دقيقة الى 2.5 دقيقة.

* المشروع يعمل على زيادة الطاقة الإستيعابية للركاب من 2850 راكب / الساعة الى 40 ألف / راكب فى الساعة.



الاعمال الانشائية (1)



جانب من الأعمال



البدء فى انشاء أعمدة المترو



مراحل المترو الجديد



مراحل انشاء مترو ابو قير3



