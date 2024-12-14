أسعار اللحوم والدواجن بأسواق الشرقية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

تشهد أسواق اللحوم والدواجن والخضار بمحافظة الشرقية ومراكزها اليوم السبت 14/12/2024 استقرار في أسعار بيع الخضروات.
ورصد "اليوم السابع" أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية، حيث سجل سعر كيلو اللحوم 310 جنيه للكيلو بمنافذ حياة كريمة وكيلو لحوم الدواجن ب 80 جنيه وكيلو الطماطم اليوم في الأسواق 10 جنيهات للكيلو.
وشهد سوق الخضار استقرار أيضا
وسجل كيلو البطاطس 15 جنيها للكيلو
والبصل ب 15 جنيه للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب 25 جنيه
الثوم 70 جنيها للكيلو
الكوسة 20 جنيهات للكيلو
والفاصوليا الخضراء 20 جنيه للكيلو
البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو
السبانخ الربطة ب 5 جنيهات للربطة الواحدة
الباذنجان 15 جنيها للكيلو
الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو
الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة
القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب حجم القرنبيطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة