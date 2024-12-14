أسعار اللحوم والدواجن بأسواق الشرقية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد أسواق اللحوم والدواجن والخضار بمحافظة الشرقية ومراكزها اليوم السبت 14/12/2024 استقرار في أسعار بيع الخضروات.

ورصد "اليوم السابع" أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية، حيث سجل سعر كيلو اللحوم 310 جنيه للكيلو بمنافذ حياة كريمة وكيلو لحوم الدواجن ب 80 جنيه وكيلو الطماطم اليوم في الأسواق 10 جنيهات للكيلو.



وشهد سوق الخضار استقرار أيضا

وسجل كيلو البطاطس 15 جنيها للكيلو

والبصل ب 15 جنيه للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب 25 جنيه

الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيهات للكيلو

والفاصوليا الخضراء 20 جنيه للكيلو

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو

السبانخ الربطة ب 5 جنيهات للربطة الواحدة

الباذنجان 15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب حجم القرنبيطة