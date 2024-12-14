أسعار الأسماك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاطا ملحوظا مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشتوية أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى و الكابوريا.



وجاءت قائمة الأسعار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 كالتالى:

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي لحم 260 جنيها

* سمك قاروص 220 جنيها

* سمك مرمار 180 جنيها

* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز 180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حي 200 جنيه

* سمك موسى 220 جنيها

* سمك بطاطا 180 جنيها

* دنيس بحر 300 جنيه

* شراغيش سنارة 150 جنيها

* بربون بلدي زريعة 160 جنيها

*بربون احمر فراولة 220 جنيها

* سمك فراخ 180 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مازلى 160 جنيها

* سمك مرجان كبير 160 جنيها

* سمك ميرا 160 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي بحر 500/400 جنيه

* كابوريا مبطرخه 160 جنيها

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى البرلس 85//90 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 300 جنيه

* جمبري بلدى 300/ 400 جنيه

* جمبرى مقشر بلدى من130 الى 180 جنيها

* كاليمارى قراطيس 220 جنيها



سمك موسى



سمك دراك



الجندوفلى