اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 04:07 م
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أسعار الأسماك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بالإسكندرية

السبت، 14 ديسمبر 2024 03:24 م
أسعار الأسماك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بالإسكندرية سمك دراك
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاطا ملحوظا مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشتوية أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى و الكابوريا.


وجاءت قائمة الأسعار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 كالتالى:

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي  لحم  260 جنيها

* سمك قاروص 220 جنيها

* سمك مرمار 180 جنيها

* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز  180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حي 200 جنيه

* سمك موسى 220 جنيها

* سمك بطاطا 180 جنيها

* دنيس بحر 300 جنيه

* شراغيش  سنارة 150 جنيها

* بربون بلدي زريعة 160 جنيها

*بربون احمر فراولة 220 جنيها

* سمك فراخ 180 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مازلى 160 جنيها

* سمك مرجان كبير  160 جنيها

* سمك ميرا  160 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي  بحر  500/400 جنيه

* كابوريا مبطرخه 160 جنيها

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى  البرلس 85//90 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 300 جنيه

* جمبري بلدى 300/ 400  جنيه

* جمبرى مقشر بلدى من130 الى 180 جنيها

* كاليمارى قراطيس 220 جنيها

سمك موسى
سمك موسى

 

سمك دراك
سمك دراك

 

الجندوفلى
الجندوفلى

 

ميرامار
ميرامار

 







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