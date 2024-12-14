أسعار الأسماك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 بالإسكندرية

شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاطا ملحوظا مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشتوية أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى و الكابوريا.
وجاءت قائمة الأسعار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 كالتالى:
* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها
* تونة بلدي لحم 260 جنيها
* سمك قاروص 220 جنيها
* سمك مرمار 180 جنيها
* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز 180 جنيها
* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها
* لوت بحر كبير حي 200 جنيه
* سمك موسى 220 جنيها
* سمك بطاطا 180 جنيها
* دنيس بحر 300 جنيه
* شراغيش سنارة 150 جنيها
* بربون بلدي زريعة 160 جنيها
*بربون احمر فراولة 220 جنيها
* سمك فراخ 180 جنيها
* سمك دراك 170 جنيها
* سمك مازلى 160 جنيها
* سمك مرجان كبير 160 جنيها
* سمك ميرا 160 جنيها
* جندوفلي 90 جنيها
* جمبري بلدي بحر 500/400 جنيه
* كابوريا مبطرخه 160 جنيها
* سبيط حبار 330 جنيها
* بلطى البرلس 85//90 جنيها
*بوري مبطرخ 150/160/170/180
*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها
* جمبري مستورد ممتاز كبير 300 جنيه
* جمبري بلدى 300/ 400 جنيه
* جمبرى مقشر بلدى من130 الى 180 جنيها
* كاليمارى قراطيس 220 جنيها
سمك موسى
سمك دراك
الجندوفلى
ميرامار
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