أخبار مصر.. قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الإثنين المقبل

يستعد فريق الأهلي لمباراة مهمة اليوم السبت أمام باتشوكا المكسيكى في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، من أجل حلم الصعود لنهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية بالعاصمة القطرية الدوحة، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.