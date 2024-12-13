17 صورة ترصد سحر وجمال كورنيش النيل فى مدينة الأقصر قبل رأس السنة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من البهجة والسحر والجمال فى ليالى الشتاء قبل احتفالات رأس السنة والكريسماس، وذلك إستعدادًا لدخول العام الجديد فى المدينة السياحية والأثرية الأشهر فى فصل الشتاء، حيث تجملت شوارع المدينة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة لتبهر الضيوف من سياح العالم خلال فترة المساء.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" حالة التجميل والتزيين وانتشار الأضواء المبهرة فى كافة أرجاء الشوارع وبمحيط الفنادق حول الأقصر، وذلك عبر خطة متكاملة تمت بإشراف المهندس عبد المطلب محافظ الأقصر، وبقيادة المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان المحافظة، وذلك بنشر أشجار الكريسماس والزينة المضيئة لتزين كافة أرجاء المدينة خلال استقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2025، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد.

وعلى مدار الأيام الماضية انطلق مجلس المدينة منذ أيام فى أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، فقد وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته بأهمية ظهور المدينة فى هذه المناسبة بطابع حضارى مميز يعكس الوجه الجمالى للمدينة حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها، وتتم أعمال تزيين الميادين والأشجار بالتنسيق مع المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة.

وقالت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان محافظة الأقصر، إنه فى إطار خطة الإدارة والمحافظة تم البدء خلال الأيام الماضية فى تزيين وتجميل شوارع المحافظة وكورنيش النيل استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبرى بالمحافظة، بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسى المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات فى مدينة الطقس الدافئ شتاءًا وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجًا بالعام الجديد 2025.

إضاءة وتزيين كورنيش النيل بالأقصر



أعمال التزيين والإضاءة حول شوارع مدينة الأقصر



الإضاءة والتجميل فى كورنيش النيل بالأقصر



التزيين والتجميل فى شوارع الأقصر



الجمال والسحر فى إضاءة وتزيين كورنيش النيل بالأقصر



الزينة والإضاءة على كورنيش النيل بالأقصر



السحر والجمال فى إضاءة وتزيين كورنيش النيل بالأقصر



تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة



جانب من إضاءة وتزيين كورنيش النيل بالأقصر



جانب من أعمال تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة



جانب من التجميل والتزيين والإضاءة بكورنيش النيل



جانب من تزيين ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى



سعادة الأهالى بالزينة والإضاءة فى كورنيش النيل



ظهور الجمال فى إضاءة وتزيين كورنيش النيل بالأقصر



عمليات إضاءة وتزيين كورنيش النيل بالأقصر



عمليات تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة