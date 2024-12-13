اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى مستجدات الأوضاع على الساحة السورية

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:32 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وزير الخارجية مع نظيره الإماراتى
كتب أحمد جمعة

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قالت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إنه "جرى اتصال هاتفي ر بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية اتصالًا بالتطورات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.







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