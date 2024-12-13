اليوم السابع
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الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية التركى: نعمل جاهدين للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:00 م
وزير الخارجية التركى: نعمل جاهدين للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة هاكان فيدان
أ ش أ

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قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده تعمل جاهدة مع الولايات المتحدة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا توافق الرؤى التركية والأمريكية بهذا الشأن.

وأضاف فيدان -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، اليوم الجمعة- أنه على الرغم من كل الجهود الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي فإن دولة الاحتلال تستمر في قتل المدنيين وتواصل انتهاكاتها الجسيمة في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية التركي أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحو المنظمات الإرهابية تماما من المنطقة، وكذلك مناقشة الحلول المشتركة في هذا الشأن.







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