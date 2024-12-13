وزارة الأوقاف توزع 2 طن من لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بتسليم كمية 2 طن من لحوم الإطعام والصدقات الواردة من وزارة الأوقاف إلى مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية.

تمت عملية التسليم بحضور لجان مختصة من مديرية الأوقاف، ومديرية التضامن الاجتماعي، ولجنة من الطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك. وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادراتها المتواصلة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

قال الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء: “هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الاوقاف الذي يحرص على توجيه الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا، ونحن نعمل جاهدين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوصول إلى الأسر المستحقة، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي”.

وأضاف مرزوق أن وزارة الأوقاف لا تقتصر جهودها على الدعم المادي فقط، بل تسعى دائمًا لتعزيز القيم الإنسانية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومتضامن.

واشار أن توزيع لحوم الإطعام والصدقات يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع المصري، وخصوصًا المناطق النائية. استمرار ا لدور الاوقاف في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.