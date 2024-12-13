اليوم السابع
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مصرع مهندس زراعى وإصابة آخر إثر حادث سيارة بدار السلام فى سوهاج

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 07:20 ص
مصرع مهندس زراعى وإصابة آخر إثر حادث سيارة بدار السلام فى سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى دار السلام المركزى، جنوب شرقى محافظة سوهاج، مهندس زراعى جثة هامدة، وآخر مصاب بكدمة بالرأس، وذلك على إثر اصدام سيارة كان يستقلها بحاجز خرسانى على الطريق عقب إنفجار الإطار الخلفى للسيارة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى الشرقى ووفاة احد الأشخاص، وتم نقله للمستشفى، وتم رفع أثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام أنه أثناء سير السيارة ربع نقل " قيادة المدعو حشمت ص ع ج  53 سنة مهندس زراعي ومقيم  قنا إنفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة مما أدي لإختلال عجلة القيادة بيده وإنحرافها وإصطدامها بالحاجز الخرساني بمنتصف الطريق.

نتج عن الحادث وفـاة مرافق قائد السيارة المدعو السمان م ا ع 34 سنة مهندس زراعي ومقيم قنا، إصابة قائد السيارة " بكدمه وتورم وجرح بالرأس " وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى دار السلام المركزي.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

 







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