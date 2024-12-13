مركز الثقافة الإسلامية بالعريش يحصد المركز الثاني في المسابقة الثقافية الكبرى

شمال سيناء - محمد حسين

صرّح الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، بأن مركز الثقافة الإسلامية بالعريش قد حقق إنجازًا كبيرًا بحصوله على المركز الثاني في التصفيات النهائية للنسخة الثالثة من المسابقة الثقافية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025.

وأضاف مرزوق: “هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي يبذله القائمون على المركز وطلابنا الأعزاء الذين أظهروا تميزًا لافتًا في جميع مراحل المسابقة. لقد حصل المركز على جائزة مالية إجمالية قدرها 30 ألف جنيه، وُزعت على النحو التالي: 2000 جنيه لعميد المركز، 2000 جنيه لمدير المديرية، 1000 جنيه لمدير المركز، و5000 جنيه لكل متسابق.

وأكد مدير أوقاف شمال سيناء أن هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الدعم المستمر من الوزارة والجهود المبذولة من كافة العاملين بالمركز، مشيرًا إلى أن التفوق لم يقتصر على المركز فقط، بل شمل أيضًا مجموعة من الأفراد المتميزين من أبناء المحافظة، حيث حصل عدد من دارسي المركز على مكافآت تميز بلغت 1000 جنيه لكل من حقق نسبة نجاح تجاوزت 80%.

وأشار إلى أن من بين المكرمين من المركز: سامح حسن سليمان عزارة، أحمد محمد مصلح حمودة، إيمان إبراهيم حامد أبو موسى

أعرب الشيخ محمود مرزوق عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على تنظيم هذه المسابقة التي تهدف إلى دعم التميز العلمي والثقافي بين الدارسين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة شمال سيناء كأحد أعمدة الثقافة الإسلامية في مصر.