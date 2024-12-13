محافظ الوادى الجديد: لا توجد أى أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية بمركز بلاط

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عدم وجود أي أضرار أو خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية التي شهدها مركز بلاط، فجر اليوم، حيثُ سجلت محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 2:56 صباحًا على عمق كيلومتر واحد فقط تحت سطح الأرض، ولم تستغرق سوى ثوانٍ معدودة لم تتسبب في أية أضرار بنطاق مركز بلاط والمناطق المجاورة.

وأوضح أنه تم التواصل مع رئيس المركز والمواطنين ورؤساء القرى للاطمئنان والتأكد من استقرار الأوضاع، كما أصدر المحافظ توجيهاته باستمرار المتابعة على مدار اليوم وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية تحسبًا لأي طارئ، راجيًا أن يحفظ الله المحافظة وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



