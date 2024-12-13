محافظ الشرقية يشارك فى ماراثون راكبى الكراسى المتحركة بالعاشر من رمضان

الشرقية- إيمان مهنى

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فى فعاليات ماراثون راكبي الكراسي المتحركة والمُقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والعمل ومحافظة الشرقية احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم تحت شعار "نقدر" وبمشاركة 50 شابا وفتاة من ذوي الهمم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لتشجيع الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة وغرس قيم الولاء والإنتماء تجاه الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وعلاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، و أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ومحمود خميس رئيس مجلس إدارة شركة بروسيا دورتموند، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد العام لعمال الشرقية، والدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب، والدكتورة عبير عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة نقدر لرعاية وتنمية ذوي الهمم.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده وسط أبنائه وبناته من ذوي الهمم، مؤكداً على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لذوي الهمم، مشيراً إلى أن المحافظة اتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للإهتمام بذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

انطلق المتسابقون من ميدان جمعية المستثمرين يرافقهم فريق جولد وينج ايجيبت بالدراجات النارية لمسافة 1.3 كم وصولاً لخط النهاية أمام نادي بروسيا مصر.

وكرم محافظ الشرقية الفائزين في بمنحهم ميداليات الماراثون تقديراً لحرصهم على المشاركة الفعالة في الماراثون ، مشيداً بالتنظيم الجيد للإحتفالية ومتمنياً للجميع التوفيق والإستمرار في رعاية ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم.

حرص المحافظ ومرافقوه على إجراء جوله تفقدية داخل أروقة النادي مشيدين بالجهد المبذول وتصميم الملاعب وجودتها وتنوع الخدمات الرياضية بالنادي لتقديم خدمة رياضية اجتماعية مميزة لأعضائه والمترددين عليه لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفه من أبناء المدينة .

وفي نهاية الاحتفالية، حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صور تذكارية مع الشباب والفتيات والحضور مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم كل الرعاية والإهتمام بذوي الهمم الشريك الأساسي والفعال بالمجتمع، قائلاً إن العزيمة والإرادة هما المحرك الأساسي للإنسان نحو النجاح والتميز .