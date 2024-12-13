اليوم السابع
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محافظ أسوان يلتقي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:38 ص
محافظ أسوان يلتقي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جانب من اللقاء
أسوان- صلاح المسن

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التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى .

وخلال اللقاء قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على الجهود المتميزة لإعتماد الأحوزة العمرانية ، وتحديث المخططات الإستراتيجية بما يساهم بدوره فى تحقيق التنمية العمرانية المنشودة بزهرة الجنوب ، تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة كبيرة من الخير والنماء ، وفى ظل جهود مكثفة من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، موجهاً التخطيط العمرانى بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المشتركة مع الهيئة لخروجها بالشكل اللائق والمتميز الذى يعود بالنفع على المواطن الأسوانى ، على أن يراعى فيها وضع خطط للتنمية من المنظور الإجتماعى والإقتصادى والعمرانى من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل .

فيما عرضت الدكتورة مها فهيم الموقف التنفيذى للمخطط الإستراتيجى العام لمحافظة أسوان ، والذى تم الإنتهاء منه ، والهيئة على إستعداد كامل لإجراء أى تعديلات أو ملاحظات به ، فضلاً عن تحديث لوحات الإستراتيجى لعدد 5 مدن فى ضوء القرارات الصادرة بشأن الإشتراطات البنائية الجديدة والعودة للعمل وفقاً للمخططات الإستراتيجية المعتمدة ، والتى ينفذها إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة ، لافته إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم إعداد المخططات التفصيلية لعدد 5 مدن بنطاق محافظة أسوان طبقاً للأولويات .

حيث قامت الهيئة بالإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لجزء من مدينة أسوان ، وسيتم إفادة المحافظة بها لإبداء أى ملاحظات عليها ، فيما تم الإنتهاء من مخططات 36 قرية بنطاق مركز نصر النوبة ، مع تكليف الهيئة لأحد المكاتب الإستشارية للبدء فى أعمال إعداد المخطط الإستراتيجى لعدد 25 قرية أخرى بنطاق مركزى إدفو ودراو .

 







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