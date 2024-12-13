قافلة دعوية للأزهر والأوقاف بمساجد الشيخ زويد فى شمال سيناء لتعزيز التسامح

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء اليوم الجمعة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

تأتى هذه القافلة برعاية فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، فى إطار التنسيق المشترك لتعزيز الفكر الوسطى ونشر القيم الدينية السمحة.

وأوضح الشيخ محمود مرزوق أن القافلة ستضم عشرة من كبار العلماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، لتقديم خطب ودروس دعوية تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر تعاليم الإسلام الوسطية.

وقال مرزوق: "نحرص دائمًا على تحقيق التكامل بين الأزهر والأوقاف لخدمة المجتمع. هذه القافلة تأتى فى وقت مهم لتعزيز القيم الدينية والتأكيد على وحدة الصف الوطني. ستشمل القافلة عددًا من المساجد البارزة بمدينة الشيخ زويد، حيث ستلقى الخطب والدروس التى تركز على القضايا التى تهم المجتمع، مثل التسامح، والتعايش السلمى، ونبذ التطرف".

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء، إلى أن العلماء المشاركين فى القافلة وأماكن إلقاء خطبهم هم:الشيخ إسلام أحمد عبد اللطيف محرم، يلقى خطبة الجمعة بمسجد الكوثر - الشيخ زويد، و الشيخ خالد عبد العزيز سليمان العيسوى، يلقى خطبة الجمعة بمسجد الحمايدة - الشيخ زويد، والشيخ محمود فرحات أمين خليفة خليل، يلقى خطبة الجمعة بمسجد الوسيم - الشيخ زويد، والشيخ حسن صالح على المعلاوى، يلقى خطبة الجمعة بمسجد بلال بن رباح - النصايرة - الشيخ زويد، و الشيخ إبراهيم محمود محمد على، يلقى خطبة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد - الكوثر - الشيخ زويد، والشيخ أيمن شبل إبراهيم الديهى، يلقى خطبة الجمعة بمسجد القدس - المدينة - الشيخ زويد، والشيخ عبد السلام محمد عبد السلام مهدى، يلقى خطبة الجمعة بمسجد الكبير - الشيخ زويد، والشيخ عنتر محمد البيومى محمد، يلقى خطبة الجمعة بمسجد القواسمة - الشيخ زويد، والشيخ حنفى محمود حنفى عوض، يلقى خطبة الجمعة بمسجد العكور - بالعكور - الشيخ زويد، والشيخ خضر حسنى بدير سعيد، يلقى خطبة الجمعة بمسجد مصعب بن عمير - الشيخ زويد.

وأكد مرزوق، أن هذه القافلة تعد جزءًا من الجهود المستمرة التى تبذلها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز الفكر الوسطى ومحاربة الأفكار المتطرفة، قائلًا: "نتمنى أن تعود هذه القافلة بالنفع والفائدة على أبناء شمال سيناء، خاصة فى مدينة الشيخ زويد. نؤكد على أهمية تكاتف جميع المؤسسات الدينية لخدمة المجتمع وتوعيته".