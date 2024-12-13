قافلة تنموية بقرية كفر الروك مركز السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

شاركت مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية بتمثيل مدير إدارة السنبلاوين الاجتماعية، عمارة السيد عمارة في القافلة التنموية: (طبية، محو أمية، توعية) بقرية كفر الروك مركز السنبلاوين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وحزب الشعب الديمقراطي، إنطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني فى خدمة الفئات الأولى بالرعاية، والوقوف إلى جانب الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إجراء استكتاب ل 27 من الراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية كما قامت باستخراج 7 شهادات فورية.

حضر فاعليات وأنشطة محو الأمية حنان علي، ورمضان الحصرى، منسقي مبادرة لا أمية مع تكافل، وقام بالتنظيم والدعاية الرائدات الاجتماعيات بالسنبلاوين.

تضمنت القافلة الطبية عدد من التخصصات الطبية، وتم الكشف على 200 مريضا، وتقديم الخدمات اللازمة للحالات بما فيها: الأشعة، والتحاليل، وصرف العلاج بالمجان.

وعلى الجانب التوعوى تم تنظيم الجلسات الحوارية مع المترددين للتوعية بقضايا مجتمعية مثل: مناهضة العنف ضد المرأة، والتطرف، والتوعية الصحية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بمحو الأمية.​