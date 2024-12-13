غدا افتتاح المنتدي الشبابي العربي الثالث عشر بأسوان

أسوان- صلاح المسن

يفتتح محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، أعمال المنتدى الشبابى البيئى العربى الثالث عشر لأسوان والذى يعقد مساء السبت بمسرح فوزى فوزى، تحت شعار «الذكاء الاصطناعى ودوره فى التنمية المستدامة» بحضور رئيس الاتحاد الدكتور سيد خليفة والأمين العام الدكتور ممدوح رشوان ولفيف من قيادات وزارة الشباب والثقافة والنقل والمواصلات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بأكثر من 250 مشاركا من طلاب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية من المشاركين بالمؤتمر الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بحضور عدد من خبراء البيئة والإعلاميين البيئيين، والمقرر إقامة فعالياته فى مدينتى أسوان والأقصر فى الفترة من ١٣ إلى ١٩ ديسمبر الجارى.

وشهدت محطة قطار مصر مساء الجمعة انطلاق قطار الشباب ضمن برنامج أعرف بلدك، وتم اصطفاف الشباب العربى رافعين أعلام مصر والدول العربية والمنظمات المشاركة بالمنتدى.

وقال الدكتور سيد خليفة رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة بأن المنتدى سيتضمن برنامج سياحى وثقافى للمشاركين. من شباب الجامعات المصرية والعربية والإفريقية وذلك للتعرف على المعالم الأثرية والسياحية فى مدينتى الأقصر وأسوان.

وقال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد أن المنتدى يأتى انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء الشباب العرب ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعقد الجلسات العلمية بمقر أكاديمية النقل البحرى بمدينة أسوان. بتكليف من الدكتور إسماعيل عبدالغفار.

وأضاف رشوان أن البرنامج العلمى يشمل محاضرات علمية وورش عمل حول الذكاء الاصطناعى وعلاقته بالتنمية المستدامة لتحفيز الشباب على التفكير العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن فعاليات المنتدى ستبدأ من محافظة أسوان ثم تنطلق لمدينة الأقصر لتختتم أعماله الخميس القادم.

وجدير بالذكر أن قطار الشباب انطلق مساء الجمعة متوجها لأسوان.