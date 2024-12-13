اليوم السابع
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غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للجيش السورى فى ريفى دمشق والسويداء وطرطوس

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:10 م
غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للجيش السورى فى ريفى دمشق والسويداء وطرطوس قصف
محمد جمال

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قالت وسائل إعلام سورية، إن الاحتلال الإسرائيلى شن 6 غارات استهدفت مواقع عسكرية للجيش السورى فى ريفى دمشق والسويداء وطرطوس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو شن أكثر من 350 غارة جوية ضد مستودعات أسلحة وبٌنى تحتية استراتيجية في سوريا، خلال الـ 48 ساعة الماضية.


وذكر جيش الاحتلال- في بيان، بثه عبر حسابه على منصة "إكس"- "لقد نفذت القوات الجوية ضربات صاروخية على أهداف عسكرية سورية تشمل: مواقع إنتاج أسلحة في دمشق وحُمص وطرطوس واللاذقية وتدمر".







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