اليوم السابع
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سعر الخضراوات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بأسواق الشرقية.. الطماطم بـ10 جنيهات

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:46 ص
سعر الخضراوات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بأسواق الشرقية.. الطماطم بـ10 جنيهات خضراوات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تشهد أسواق الخضار، بمحافظة الشرقية ومراكزها اليوم الجمعة، 13/12/2024 استقرارا في أسعار بيع الخضراوات، وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصدت كاميرا "اليوم السابع" أسعار بعض الخضروات بأسواق محافظة الشرقية.

حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 10 جنيهات للكيلو .

البطاطس 15 جنيها للكيلو

والبصل ب 15 جنيه للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب 25 جنيه

الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيهات للكيلو

والفاصوليا  الخضراء 20 جنيه للكيلو

البسلة الخضراء  35  جنيها للكيلو

السبانخ الربطة ب 5 جنيهات للربطة الواحدة


الباذنجان  15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر  20 جنيها للكيلو


الكرنب   من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة


القرنبيط من  15 حتى 30 جنيها حسب حجم القرنبيطة

 

 







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أسعار الخضروات

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اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024




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